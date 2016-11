Ranskan presidentti Francois Hollande aikoo puhua suoraan Yhdysvaltain tulevalle presidentille Donald Trumpille. Kaksikon on määrä keskustella puhelimessa vielä tänään.

– Donald Trump on tullut valituksi, ja minun tehtävänäni on varmistaa, että meillä on parhaat mahdolliset välit, mutta niiden tulee perustua selvyyteen ja suoruuteen, Hollande sanoi televisiohaastattelussa.

– Minun on selvennettävä asioita ja pyydettävä myös selvennystä niihin, Hollande jatkoi.

Hollande sanoo, että haluaa keskustella Trumpin kanssa muun muassa terrorismin vastaisesta sodasta, taistelusta äärijärjestö Isisiä vastaan Syyriassa ja Irakissa sekä Itä-Ukrainan tilanteesta.

Hollande on aikaisemmin sanonut, että Trumpin valinta aloittaa "epävarmuuden ajan". Muutamia kuukausia sitten Hollande kuvasi Trumpin lausuntoja julkisuudessa niin kuvottaviksi, että ne saavat hänet oksentamaan.

STT