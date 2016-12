Yhdysvaltojen ja Venäjän suhteet ovat tällä hetkellä huonoimmillaan sitten kylmän sodan, ja presidentti Barack Obama on määrännyt Venäjälle sanktioita sen toimista Syyriassa ja Ukrainassa.

Trump puolestaan vaati kampanjansa aikana useita kertoja parempia suhteita suurvaltojen välille ja sanoi, että Venäjä ja Yhdysvallat voisivat yhdessä toimia ääri-islamisteja vastaan.

Putin: Vain me uskoimme Trumpin voittoon

Putin puhui myös tänään vuotuisessa lehdistötilaisuudessaan. Yhdysvaltain vaalit, Syyrian sota ja ydinasevarustelu nousivat esille lähes nelituntiseksi venyneessä tilaisuudessa, joka ei tarjoillut isoja uutispommeja.

Putin ei halunnut vahvistaa, lähteekö ehdolle neljättä kautta varten vuoden 2018 presidentinvaaleissa.

Tilaisuuden aihekirjo oli huima Venäjän talouden tilasta shakkiin, Krimin niemimaan sillan nimestä kurdien itsenäisyyteen ja Siperian myrkkyviinatragediaan. Noin 1 400 toimittajaa yritti parhaansa kiinnittääkseen Putinin ja tämän tiedottajan huomion.

Vastakkaisasettelu suhtautumisessa presidentti Barack Obaman hallintoon ja toisaalta Donald Trumpiin kävi entistä selvemmin esille, arvioi Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Katri Pynnöniemi. Obaman hallinto sai hänen mukaansa aiempaa estottomammin haukkuja. Trumpia Putin ylisti kyvystä lukea kansan tuntoja.

– Hän meni loppuun asti, vaikka kukaan muu ei uskonut hänen voittoonsa paitsi me, Putin kehui. Voitto osoittaa hänen mukaansa, että suuri osa amerikkalaisista jakaa samanlaiset perinteiset arvot kuin mitä venäläisillä on. Tämä on hyvä pohja suhteiden normalisoinnille, Putin sanoi.

Demokraattien olisi Putinin mukaan syytä hyväksyä vaalitappionsa eikä etsiä ulkopuolisia syntipukkeja. Hän viittasi syytöksiin Venäjän mahdollisesta hakkeroinnista vaaliprosessin aikana.

Demokraatit hävisivät myös kongressivaalit – onko sekin minun vikani, Putin sivalsi.

"Putin päättää"

Katri Pynnöniemen mukaan lehdistötilaisuuden formaatti vahvistaa mielikuvaa siitä, että Putin päättää kaikesta.

– Se on hyvin paradoksaalinen, ristiriitainen tilanne, että presidentti vastailee monta tuntia hyvin yksityiskohtaisiin kysymyksiin. Kuten milloin aletaan rakentaa Jakutian rautateitä, Pynnöniemi pohtii.

– Tässä vahvistetaan mielikuvaa hyvästä tsaarista ja byrokraateista, jotka eivät toimi hyvin ja joita voidaan sättiä.

Pressitilaisuus olikin tutkijan mukaan enemmän julkisuuskuvan ylläpitoa, päälinjojen vahvistamista – kuten että Venäjä on syytön Ukrainan sotaan. Ja että Venäjällä oli merkittävä rooli Syyrian Aleppon tilanteen ratkaisussa, kuten Putin tilaisuudessa sanoi. Seuraava askel Syyriassa on Putinin mukaan maanlaajuinen tulitauko.

Sekä Putin että Trump sanoivat torstaina tahoillaan haluavansa vahvistaa maidensa ydinarsenaalia. Putin totesi perjantain lehdistötilaisuudessa vain, ettei Trumpin ilmoituksessa ole mitään epätavallista.

Putin myönsi, että Yhdysvallat on vahvempi sotilasvalta. Hänen mukaansa Venäjä on kuitenkin vahvempi kuin mikään mahdollinen hyökkääjä. Asevarustelukilpa ei hänen mukaansa ole Venäjästä lähtöisin.

STT