Trump vieraili Moskovassa 2013 Miss Universum -kilpailun finaalissa. Putin muistutti, ettei Trump ollut tuolloin poliittinen henkilö. Venäjän turvallisuuspalveluilla ei Putinin mukaan ole tapana juoksennella jokaisen amerikkalaisten miljardöörin perässä.

Putin ihmetteli, miksi Trump olisi edes tuntenut tarvetta prostituoitujen palkkaamiseksi, kun Trumpilla oli mahdollisuuksia tavata kauniita naisia missikilpailuissa.

– Minun on vaikea kuvitella, että hän olisi kiirehtinyt hotelliin tapaamaan meidän tyttöjämme, joilla on "alentunut sosiaalinen vastuuntunto" – siitäkin huolimatta, että he tietysti ovat maailman parhaita, Putin sanaili.

STT