Yhdysvaltain johtajuus turvallisuuspolitiikassa on tärkeämpää kuin koskaan, sanoo Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg onnitteluviestissään presidentinvaalin voittaneelle Donald Trumpille. Stoltenberg viittaa lausunnossaan terrorismin uhkaan, hybridisotaan ja verkkohyökkäyksiin. Hän sanoo odottavansa yhteistyön tekemistä Trumpin kanssa.

Trump on antanut ymmärtää, että Naton turvatakuut riippuvat siitä, miten esimerkiksi Baltian maat panostavat omiin puolustusmenoihinsa. Stoltenbergin mukaan Naton turvatakuut jäsenmaille ovat ehdottomat.

Myös Venäjän presidentti Vladimir Putin on onnitellut Trumpia vaalivoitosta. Putin sanoo toivovansa rakentavaa vuoropuhelua Yhdysvaltain kanssa.

Trump on antanut ymmärtää arvostavansa Putinin toimia, kun taas hänen vastaehdokkaansa Hillary Clinton suhtautui Venäjän presidenttiin hyvin varauksellisesti. Clintonin mukaan Putin on "koulukiusaaja", jolle on pantava kova kovaa vastaan.

EU:n johtajat yhtyivät onnittelijoiden joukkoon

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk ja EU-komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker tähdentävät transatlanttisen yhteistyön tärkeyttä. He kutsuvat Trumpin vierailulle Eurooppaan ja esittävät yhteisen huippukokouksen järjestämistä mahdollisimman pian.

– Strateginen kumppanuus Euroopan unionin ja Yhdysvaltain välillä perustuu yhteisiin arvoihimme vapaudesta, ihmisoikeuksista, demokratiasta ja uskosta markkinatalouteen, Tusk ja Juncker kirjoittavat Trumpille osoitetussa kirjeessä.

– Tänään on tärkeämpää kuin koskaan vahvistaa transatlanttisia suhteita, he jatkavat.

EU:n ulkoministeri Federica Mogherini kommentoi Trumpin voittoa Twitterissä. Mogherini kirjoittaa, että Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen väliset siteet ovat syvemmät kuin mitkään poliittiset muutokset. Ministerin mukaan yhteistyö jatkuu, mutta samalla Euroopan oma voima löydetään uudelleen.

"Kansan huoleen vastattava uskottavilla keinoilla"

Euroopan parlamentin puhemies Martin Schulz onnitteli vastavalittua presidenttiä tiedotustilaisuudessa sekä Twitteriin linkittämällään lausunnolla.

Puhemiehen mukaan presidentinvaalikampanjan aikana kuultiin joitain huolestuttavia asioita esimerkiksi protektionismista ja vähemmistöistä. Schulz luonnehtii Trumpin valintaa vaikeaksi hetkeksi EU:n ja Yhdysvaltojen välillä.

– Trumpista on tullut miljoonien pelokkaiden ihmisten lipunkantaja, ja hänen täytyy nyt vastata kansan huoleen uskottavilla keinoilla ja ehdotuksilla, Schulz toteaa tiedotteessa.

Schulz toteaa, että hänen kokemustensa mukaan kampanjoiden aikana sanotut asiat ovat usein erilaisia kuin mitä reaalipolitiikassa lopulta tapahtuu.

– Yhdysvaltain juuri valittu presidentti ansaitsee kuitenkin EU:n instituutioiden täyden kunnioituksen, hän kertoi medialle.

Puhemies muistuttaa, että Yhdysvalloilla ja EU:lla on paljon yhteisiä intressejä ja vastuita. Tahojen välillä tehdään yhteistyötä kauppasuhteiden lisäksi myös esimerkiksi tieteen, koulutuksen ja terrorismin torjunnan osalta.

Schulzin mukaan Trumpin tuleva ulkopoliittinen linja ja hänen suhtautumisensa esimerkiksi Irakiin, Syyriaan, Ukrainaan ja Libyaan ovat vielä auki.

– Trumpin diplomaattiset kyvyt ja neuvottelutaidot joutuvat koetukselle ensimmäisestä päivästä saakka. Tarvitaan oikeassa suhteessa johtajuutta, pidättyväisyyttä ja vastuullisuutta.

