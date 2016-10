Hallitsevan Laki ja oikeus -puolueen johtaja Jaroslaw Kaczynski muistutti, että vaikka puolue tukee aina oikeutta elämään, uuden lakialoitteen kannattajat eivät tehneet sitä parhaalla mahdollisella tavalla. Puolan entisen pääministerin Ewa Kopaczin mukaan puolue perääntyi, koska pelästyi kaduilla protestoivia naisia.

Aborttikieltoa vastaan osoitettiin mieltä ympäri Puolaa keskiviikkona, ja ulkomailla järjestettiin tukimielenosoituksia.

Puolassa abortti on nykyäänkin sallittu vain, jos raskaus on saanut alkunsa raiskauksen tai insestin seurauksena, raskaus vaarantaa äidin hengen tai sikiöllä on vakava kehityshäiriö.

STT