Hallitsevan Laki ja oikeus -puolueen johtaja Jaroslaw Kaczynskin mukaan puolue aikoo yhä ajaa aborttilain tiukentamista.

Puolassa abortti on nykyäänkin sallittu vain, jos raskaus on saanut alkunsa raiskauksen tai insestin seurauksena, raskaus vaarantaa äidin hengen tai sikiöllä on vakava kehityshäiriö.

Laki ja oikeus -puolueen ajamassa uudistuksessa abortti sallittaisiin vain, jos äidin henki on raskauden takia vaarassa.

STT