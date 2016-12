Berliinin poliisi on myös kertonut, että väkijoukkoon Breitscheidplatzilla ajaneesta rekasta kuolleena löytynyt mies oli Puolan kansalainen. Poliisin mukaan mies ei ole tämänhetkisen tiedon mukaan henkilö, joka ajoi rekan väkijoukkoon.

Rekka oli poliisin mukaan rekisteröity Puolaan. Puolalaisesta kuljetusyrityksestä on kerrottu, ettei rekan rekisteröityyn kuljettajaan ole saatu yhteyttä. Poliisi kertoi aiemmin epäilevänsä, että rekka olisi varastettu Puolassa rakennustyömaalta.

Poliisi on ottanut kiinni yhden ihmisen, joka mahdollisesti ajoi rekan väkijoukkoon. Poliisi ei ole kertonut tarkempia tietoja kiinniotetusta. Uutistoimisto DPA:lle asiaa kommentoineiden turvallisuuslähteiden mukaan rekan ajaksi epäilty mies oli turvapaikanhakija Afganistanista tai Pakistanista. Lähteiden mukaan mies oli saapunut Saksaan helmikuussa.

Saksan sisäministeri Thomas de Maiziere sanoi aiemmin yöllä, ettei halua vielä käyttää Berliinin tapahtumista sanaa isku, vaikka moni asia viittaakin siihen, että kyseessä olisi isku.

12 kuoli, loukkaantuneita hengenvaarassa

12 ihmistä kuoli, kun rekan kuljettaja ajoi ajoneuvonsa väkijoukkoon joulumarkkinoiden aikaan eilen illalla. Poliisin mukaan sairaalassa on 48 ihmistä, joista osa on loukkaantunut vakavasti.

Osa Berliinin yliajoissa loukkaantuneista on yhä hengenvaarassa, uutisoi sanomalehti Guardian. Heillä on vaikeita vammoja ja lääkärien mukaan heitä operoidaan läpi yön. Lääkärien mukaan uhreilla on muun muassa sisäisiä verenvuotoja ja sisäelinvammoja.

Yliajojen tapahtumapaikka Breitscheidplatz on Berliinin vilkkaimpia kauppapaikkoja.

UM: Berliinissä ei tietoa suomalaisuhreista

Berliinin tragedian mahdollisista suomalaisuhreista ei ole vielä tietoa, kertoo ulkoministeriö.

Ulkoministeriön mukaan suomalaiset ovat tehneet Berliinistä 186 matkustusilmoitusta, joista noin sata on tehty yliajon jälkeen. Ulkoministeriö kehottaa Berliinissä olevia suomalaisia seuraamaan paikallisviranomaisten tiedotusta ja ottamaan yhteyttä Suomeen.

STT