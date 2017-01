Hallituspuolue konservatiiveilla on parlamentissa enemmistö, joten lakiesityksen odotetaan menevän läpi, vaikka siihen on esitetty muutamia muutoksia.

Pääministeri Theresa May on kehottanut parlamentaarikkoja kannattamaan lakiesitystä, jotta brexit-neuvotteluja päästään aloittamaan.

– Kunnioittavatko he (parlamentaarikot) Britannian kansan tahtoa vai eivät, May kommentoi eilen ja viittasi viimekesäiseen kansanäänestykseen, jossa enemmistö äänestäjistä kannatti eroa EU:sta.

Parlamenttikeskustelulle on varattu kaksi päivää. Jos alahuone hyväksyy lakiesityksen, se menee ylähuoneen käsittelyyn. Siellä keskustelu on määrä käydä ensi kuun lopulla.

May on aiemmin sanonut, että tavoitteena on aloittaa neuvottelut EU-erosta maaliskuun loppuun mennessä.

STT