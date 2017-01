Tuleva presidentti Donald Trump on sanonut haluavansa siirtää Yhdysvaltojen Israelin-suurlähetystön Tel Avivista Jerusalemiin. LEHTIKUVA/AFP

Noin 70 maan edustajat ovat olleet tänään koolla Pariisissa. Tavoitteena on edistää Lähi-idän rauhanprosessia. Israelia ja palestiinalaisia ei ollut kokouksessa mukana.

Ranska Trumpille: Lähetystön siirtäminen Jerusalemiin saisi vakavat seuraukset

Yhdysvaltojen Israelin-suurlähetystön siirtäminen Jerusalemiin saisi vakavia seurauksia, varoittaa Ranskan ulkoministeri Jean-Marc Ayrault.

Tuleva presidentti Donald Trump on sanonut haluavansa siirtää lähetystön Tel Avivista Jerusalemiin. Ayrault arvioi, että Trumpin suunnitelma osoittautuu mahdottomaksi.

– Yhdysvaltojen presidentti ei voi ottaa tähän kysymykseen niin itsepintaista ja yksipuolista kantaa. Täytyy pyrkiä luomaan edellytykset rauhalle, Ayrault neuvoi.

Ranska isännöi tänään Lähi-idän rauhanprosessia käsittelevää kokousta Pariisissa. Sen paremmin Israel kuin palestiinalaiset eivät ole kokouksessa mukana, ja Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu on väittänyt koko tapaamista Israelin vastaiseksi.

Palestiinalaiset ovat suhtautuneet myötämielisemmin Ranskan yrityksiin viritellä uutta eloa rauhanprosessiin, joka on ollut jumissa vuodesta 2014.

Myös palestiinalaisten presidentti Mahmud Abbas on varoittanut Trumpia siirtämästä suurlähetystöä. Trump lupasi tehdä näin vaalikampanjansa aikana ja on ilmoittanut nimeävänsä uudeksi suurlähettilääksi äärilinjaa edustavan David Friedmanin, joka on sanonut haluavansa työskennellä "Israelin ikuisessa pääkaupungissa, Jerusalemissa".

– Yritykset laillistaa Israelin laiton miehitys Jerusalemissa tuhoaa poliittisen ratkaisun mahdollisuudet, toivon kahden valtion ratkaisusta ja ruokkivat ääriliikkeitä sekä meidän alueellamme että maailmanlaajuisesti, Abbas sanoi.

Palestiinalaiset katsovat, että Itä-Jerusalemin tulisi olla palestiinalaisvaltion pääkaupunki. Israel on vuodesta 1967 miehittänyt kaupungin itäosan ja pitää koko kaupunkia pääkaupunkinaan. Kiistan takia ulkomaat pitävät suurlähetystöjään Tel Avivissa. Yhdysvallat on tähän asti katsonut, että Jerusalemin status pitää ratkaista rauhanneuvotteluissa palestiinalaisten kanssa.

Yhdysvaltojen ulkoministeri John Kerry osallistuu kokoukseen. Mukana on myös YK:n, EU:n, Arabiliiton ja muiden järjestöjen edustajia. Kokous on merkitykseltään lähinnä symbolinen, mutta Lähi-idän tilanne on herkässä vaiheessa, vain päiviä ennen Trumpin virkaanastujaisia.

STT