Irakissa ihmisten pakeneminen Mosulista lisääntyy, kertovat viranomaiset. Eilen liki 3 300 ihmistä haki turvaa hallituksen joukoilta, mikä on suurin määrä vajaat kaksi viikkoa sitten alkaneen hyökkäyksen aikana.

YK:n mukaan Mosulista ja sen lähiseuduilta on tähän mennessä paennut liki 9 000 ihmistä. Luvut ovat vielä kaukana kansainvälisen yhteisön ennakoimasta satojen tuhansien joukkopaosta, mutta toisaalta hyökkäys on vasta alkuvaiheissaan.

Valtaosa pakolaisista on Ninevehin maakunnasta, jonka pääkaupunki Mosul on, mutta joukossa on myös väkeä Kirkukista ja Salaheddinista.

YK:n pakolaisjärjestö on varautunut noin 150 000 pakolaisen tuloon Mosulin operaation vuoksi.

