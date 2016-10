Samaan aikaan Irakin joukot liikkuivat lähemmäs Mosulia. Viimeisimpien itälinjalla saavutettujen edistysaskelten ansiosta joukot ovat edenneet viiden kilometrin päähän Mosulista.

Kaupungissa olevat Isisin jäsenet näyttävät valmistautuvan hyökkäykseen Mosuliin, kertovat asukkaat uutistoimisto AFP:lle.

– Näin Isisin jäseniä, ja he näyttivät aivan erilaisilta kuin viimeksi heidät nähdessäni. He olivat ajaneet partansa ja vaihtaneet vaatteensa. He näyttivät pelokkailta. He valmistautuvat luultavasti myös pakenemaan kaupungista, kertoo Mosulissa asuva Abu Saif.

Avustustyöntekijät uskovat Mosulin kaupungissa käytävien taisteluiden laukaisevan myös humanitaarisen kriisin, kun siviilit pakenevat tulitusta. Tiistaina yli 3 300 siviiliä etsi apua hallituksen joukoilta.

– Meidän on ehdottomasti parempi olla täällä. Ilmavoimat ja panssarivaunut pommittivat meitä joka puolelta, taisteluita paenneille pystytetylle leirille juuri saapunut Abu Ahmad kertoo.

Raqqan valloittaminen Mosuliakin vaikeampaa

Vaikka Mosulin takaisinvalloitus on vielä käynnissä, on katseet käännetty osittain jo kohti Isisin toista isoa tukikohtaa, Syyrian Raqqaa. Jos Mosul valloitetaan, Raqqa on Isisin ainoa jäljellä oleva suuri tukikohta.

Hyökkäyksen Raqqaan uskotaan kuitenkin olevan paljon monimutkaisempi kuin hyökkäyksen Mosuliin. Toisin kuin Irakissa, Yhdysvaltojen liittoumalla ei ole vahvaa liittolaista Syyriassa.

Yhdysvaltojen presidentti Barack Obama puhui keskiviikkona puhelimessa Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin kanssa. Yhdysvallat haluaa tehdä läheistä yhteistyötä Turkin kanssa, jotta Isisiä saataisiin painostettua myös Syyriassa.

Syyrian viisi vuotta kestänyt sisällissota on saanut maan kaaoksen valtaan. Isis, Yhdysvaltojen tukemat kapinalliset, Syyrian kurdit, Syyrian presidentti Bashar al-Assadin joukot sekä al-Assadin liittolainen Venäjä taistelevat Syyriassa useilla rintamilla.

STT