Suomi on pudonnut kymmenennelle sijalle Maailman talousfoorumin WEF:n kilpailukykyvertailussa. Viime vuonna Suomi oli vertailun kahdeksas. Vertailun mukaan suurin syy pudotukseen on makrotalousympäristön heikkeneminen. Sen mukaan Suomi on kärsinyt maailman talouden taantumasta, etenkin Venäjän viennin pudotuksesta sekä paperi- ja elektroniikkateollisuuden kysynnän laskusta.