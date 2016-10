Obama luonnehtii Trumpin esittämiä syytteitä vaalijärjestelmän vilpistä vaarallisiksi.

– Kun epäilyjä vaalivilpistä tuodaan esiin vailla pienintäkään todistetta, se ei ole leikin asia. Ja kun ihmisten mieliin yritetään kylvää epäilyksiä näiden presidentinvaalien laillisuudesta, kyse on demokratian sabotoinnista.

Obaman mukaan vaalituloksen peukaloiminen ei edes ole mahdollista niin suuressa valtiossa kuin Yhdysvallat.

– Salamaniskun uhriksi joutuminen on todennäköisempää kuin se, että joku vieressäsi äänestävä syyllistyy vaalivilppiin, presidentti vertasi.

Trump: Hyväksyn "selvän" vaalituloksen

Republikaanien presidenttiehdokas Donald Trump sanoi eilen olevansa valmis hyväksymään "selvän vaalituloksen" ensi kuussa pidettävissä vaaleissa. Samalla hän sanoi pidättävänsä itsellään oikeuden haastaa tuloksen, jos se on kyseenalainen.

Trump hätkähdytti presidenttiehdokkaiden viimeisessä vaaliväittelyssä sillä, ettei hän lupautunut kunnioittamaan vaalitulosta. Hän sanoi aikovansa pitää kaikki jännityksessä asian suhteen. Demokraattien Hillary Clinton sanoi pitävänsä lausuntoa kauhistuttavana.

Trump on toistuvasti väittänyt, että 8. marraskuuta pidettävien presidentinvaalien tulosta on peukaloitu jo ennakolta. Viimeisessä tv-vaalikeskustelussa hän väitti, että maassa on rekisteröitynyt äänestäjiksi miljoonia ihmisiä, joilla ei ole äänestysoikeutta.

Taas uusi ahdistelusyytös

Trumpin kampanjaa halvaannuttaneet syytteet naisten ahdistelusta ovat saaneet jälleen jatkoa. Yksi nainen lisää tuli julkisuuteen kertomaan, että Trump oli käynyt häneen käsiksi.

Naisen mukaan Trump tarttui ensin hänen käteensä ja kouri sen jälkeen rintaa, kun he olivat kohdanneet sattumalta vuonna 1998 US Open -tennisturnauksen yhteydessä. Nykyisin 45-vuotiaan naisen mukaan miljardööri oli hokenut "Etkö tiedä kuka minä olen, etkö tiedä kuka minä olen?".

Trumpin kampanja reagoi nopeasti uuteen ahdistelusyytökseen. Kampanjan johto julkisti kannanoton, jonka mukaan kyse on vain yrityksestä antaa vaalitukea Hillary Clintonille.

STT