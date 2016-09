Norjan pääministeri Erna Solberg vahvistaa, että vuosi sitten siepattu norjalaismies Kjartan Sekkingstad on päässyt vapaaksi Filippiineillä ja kiittää maan viranomaisia avusta. Solberg vakuuttaa, että Norja ei ole maksanut miehestä lunnaita ääri-islamistiselle Abu Sayyafille eikä myöskään hyväksynyt muiden maksamia lunnaita.

Abu Sayyafin edustaja sanoi kuitenkin paikalliselle lehdelle, että norjalaismiehen vapauttamisesta olisi maksettu 30 miljoonaa pesoa (noin 550 000 euroa).

Filippiinien rauhanministeri Jesus Dureza saattaa parhaillaan miestä pois Jolon saarelta.

Sekkingstad siepattiin lomahotellista vuosi sitten yhdessä kahden kanadalaismiehen kanssa. Abu Sayyaf mestasi myöhemmin molemmat kanadalaiset, koska ei saanut heistä vaadittuja 300 miljoonan peson lunnaita.

Abu Sayyaf on löyhä islamistien ryhmä, joka on toiminut 1990-luvulta asti Filippiinien eteläisillä saarilla. Johtajat ovat viime vuosina vannoneet uskollisuutta Isisille, mutta tarkkailijoiden mukaan Abu Sayyaf on keskittynyt lähinnä rahan haalimiseen sieppaamalla ulkomaalaisia ja vaatimalla heistä lunnaita. Ryhmän arvioidaan tienanneen lunnasrahoina useita miljoonia euroja.

Abu Sayyaf sieppasi vuonna 2000 turistiryhmän johon kuului kaksi suomalaismiestä. Turistiryhmä pääsi saman vuoden syksyllä vapaaksi Libyan välityksellä.

