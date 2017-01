Mykkänen pitää hyvänä, että Mayn puhe näyttää selkiyttäneen tilannetta.

– Lähtöasetelman selkeytyminen saattaa helpottaa EU:n yhtenäisyyttä neuvotteluissa, mikä on elintärkeää, hän toteaa sähköpostitse Dubaista.

Mykkäsen mukaan britit näyttävät olevan valmiita laukaisemaan viralliset neuvottelut maaliskuussa. Hänen mielestään epäselvän välitilan pitkittyminen tuskin palvelee ketään.

Ministeri uskoo, että britit saattavat laskea pääsevänsä helpommin poliittisesti hyväksyttävään tulokseen laajan ja tiiviin vapaakauppasopimuksen sateenvarjon alla kuin pitämällä kiinni sisämarkkinasta käsitteenä.

– Laajan vapaakauppasopimuksen puitteissakin voidaan sopia useimmista meille tärkeistä asioista, jos yhteinen tahto mutkattomiin taloussuhteisiin voimistuu, kuten uskon.

Ulkomaankauppaministeri uskoo, että esimerkiksi keskinäisten tullien poistamisesta voidaan sopia, mutta kaupan byrokratian poistavaa tulliliittoa voi olla vaikea yhdistää Britannian haluun solmia omia poikkeavia kauppasopimuksia kolmansien maiden kanssa.

Soini: Mayn selkeä puhe poisti spekulaatioita

Ulkoministeri Timo Soinin (ps.) mielestä Mayn puhe oli selkeä ja linjakas.

Se poisti epäselvyyttä ja spekulaatioita, Soini kommentoi sähköpostitse STT:lle.

Soinin mukaan on tärkeää havaita, että Britannian parlamentti tekee asiasta lopulliset päätökset sen jälkeen, kun neuvottelut on käyty.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) arvioi blogissaan, että puhe ei sisältänyt suuria yllätyksiä. Suomen kannalta keskeistä puheessa oli, että May ilmaisi Britannian valmiuden edistää ja ylläpitää maansa ja EU:n välisiä kauppasuhteita, Sipilä toteaa. Hän korostaa, että maa on Suomelle tärkeä kauppakumppani, ja tiiviiden kauppasuhteiden säilyminen on todella tärkeää.

Sipilä muistuttaa Eurooppa-neuvoston hyväksyneen kesällä, että yksittäisen jäsenmaan on kyettävä sitoutumaan jokaiseen unionin neljään vapauteen, joita ovat ihmisten, tavaroiden, palvelujen ja pääoman vapaa liikkuvuus.

– Britannia ei ollut halukas hyväksymään tätä kokonaisuutta. Se valitsi toisen tien. Tämä tie johdattaa maan EU:n sisämarkkinoiden ulkopuolelle.

Sipilä pitää myönteisenä myös sitä, että May korosti Britannian pysyvän tiiviisti mukana EU:n rintamassa turvallisuuspoliittisessa yhteistyössä ja terrorismin torjunnassa.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) otti puheeseen kantaa Twitterissä. Orpo tviittaa, että Britannia on nyt esitellyt brexit-suunnitelmansa, ja muiden EU-jäsenmaiden on seuraavaksi löydettävä yhteinen brexit-kanta.

– Yhdistyneenä pysymme pystyssä, hajaantuneena kaadumme, Orpo kirjoittaa Twitterissä.

May otti puheessaan kovan linjan maansa EU-eroon ja sanoi, että Britannia vetäytyy täysin EU:n sisämarkkinoilta brexitin jälkeen.

Saksa haluaa läheiset suhteet Britannian kanssa

Saksan ulkoministeri Frank-Walter Steinmeier kommentoi Mayn puhetta toteamalla, että Saksa haluaa Britannian kanssa jatkossakin mahdollisimman hyvät, läheiset ja luottavaiset suhteet. Tämän päämäärän saavuttamiseksi Saksa toivoo rakentavia neuvotteluja.

Steinmeier kuitenkin painotti, ettei Saksa osallistu Brexitin ehtoja koskeviin neuvotteluihin ennen kuin Britannia ilmoittaa virallisesti aikeestaan erota EU:sta.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk arvioi Twitterissä, että Mayn puhe tarjosi realistisemman kuvan siitä, mitä Britannia haluaa.

EU jäsenmaineen on Tuskin mukaan yhtenäinen ja valmis neuvotteluihin sitten, kun Britannia on ilmoittanut virallisesti aikeestaan erota EU:sta.

