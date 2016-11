Irakissa äärijärjestö Isisiltä vallatun Nimrudin muinaiskaupungin rauniot ovat vaurioituneet pahasti. Paikalla tiistaina käyneen uutistoimisto AFP:n toimittajan mukaan patsaita on hajotettu, aiemmin rekonstruoitu palatsi on tuhottu ja linnoituksesta on jäljellä vain pieni osa.