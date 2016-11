Äänestys ei ole oikeudellisesti sitova, mutta se voi lisätä poliittista painetta kiristää linjaa Turkki-suhteissa. Turkin arvostelu on EU:ssa yltynyt maan johdon kovenevien otteiden takia. Parlamentin päätöslauselman mukaan liittymisneuvottelut on pantava jäihin kunnes "suhteettomat sortotoimet" loppuvat.

– Onko Turkin EU-jäsenyys lopulta realismia vai ikuisesti tulevaisuuteen siirrettävä porkkana, kysyi keskustan Anneli Jäätteenmäki tiedotteessa.

Turkin on arvioitu käyttävän jäsenyysneuvotteluja vain EU:n kiristämiseen. Maa on uhannut lopettaa yhteistyön pakolaispolitiikassa, ellei se saa viisumivapautta EU-alueelle. EU on asiassa selkä seinää vasten, sillä Turkin apu on saanut ihmissalakuljetuksen kuriin Turkin ja Kreikan välillä.

Valtaosa EU-maista Suomi mukaan lukien haluaa jatkaa Turkin jäsenyysneuvotteluja. Tätä perustellaan sillä, että prosessin jäädyttäminen katkaisisi yhteyden Turkkiin ja ajaisi maata vain entistä kauemmas EU:sta.

Kuolemanrangaistus olisi liikaa

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on lytännyt EU-parlamentin äänestyksen merkityksettömäksi.

– Tällä äänestyksellä ei ole minkäänlaista arvoa, hän sanoi Istanbulissa uutistoimisto AFP:n mukaan.

Turkkilaismedian mukaan Erdogan on antanut ymmärtää, että strateginen yhteistyö Venäjän ja Kiinan kanssa olisi Turkille hyödyllisempää kuin EU-kumppanuus.

EU on ilmoittanut, että jäsenyysneuvottelut katkeavat, jos Turkki palauttaa käyttöön kuolemanrangaistuksen, kuten Erdogan on viime aikoina vihjannut. Myös mepit muistuttavat, että kuolemanrangaistuksen yksiselitteinen kieltäminen on keskeinen osa EU-sääntöjä.

Jäsenyysprosessin keskeytys on tehtävä EU:n puolella jäsenmaiden tai Euroopan komission aloitteesta. EU-parlamentilla ei ole asiassa virallista roolia.

STT