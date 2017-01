Meksiko on ilmoittanut pitävänsä hyvänä Yhdysvalloista tullutta ideaa, jonka mukaan maiden rajalle rakennettava muuri pistettäisiin huumekartellien maksettavaksi. Asiaa kommentoi Meksikon ulkoministeri Luis Videgray.

Hänen mukaansa on myönteistä kehitystä, että Yhdysvallat suunnittelee muurin maksajaksi jotain muuta tahoa kuin Meksikoa. Ministeri painotti, että huumekartellit eivät ole sama asia kuin Meksiko.

Ajatus huumekartellien pistämisestä muurin maksumiehiksi tuli Valkoisen talon kansliapäällikkö Reince Priebusilta. Hän ei kuitenkaan selittänyt, miten USA saisi rahat kartelleilta.

Huumekartellien rahoihin on päästy Yhdysvalloissa käsiksi esimerkiksi siten, että valtiovarainministeriö on sulkenut huumepomojen pankkitilejä. Tuomioistuimilla puolestaan on mahdollisuus takavarikoida varoja tuomituilta huumekauppiailta.

Meksikon mediassa pidettiin Priebusin ehdotusta yllättävänä. Päivälehti Reforma arvioi, että idea "ei ole kovin tavanomainen".

