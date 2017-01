Hyökkääjän kansallisuudesta on esitetty runsaasti arvauksia, ja hänen on arveltu olleen myös Kirgisiasta tai Kiinan uiguureja. Poliisi on nyt kuitenkin tunnistanut hyökkääjän, joka on käyttänyt peitenimeä Ebu Muhammed Horasani. Viranomaiset eivät ole vahvistaneet tietoja.

Turkin poliisi on julkaissut kuvia ja videon epäillystä ampujasta, joka on edelleen vapaana. Joidenkin tietojen mukaan miehen uskotaan edelleen piileskelevän Istanbulissa.

Keski-Aasiasta lähtöisin olleiden militanttien epäillään olleen avainasemassa Istanbulin lentokentälle heinäkuussa tehdyssä terrori-iskussa.

Istanbulin yökerhoampuja tappoi yhteensä 39 ihmistä varhain uudenvuodenpäivänä yökerhossa Istanbulissa.

STT