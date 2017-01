Joulukuussa syntyneet Maremmano-Abruzzese-rotuiset pennut olivat selviytyneet hotellin raunioihin jääneessä ilmataskussa. Pentujen emä ja isä pääsivät pakoon ja ne löydettiin lähikylästä pari päivää vyöryn jälkeen.

Lumivyöry hautasi Keski-Italiassa Gran Sasson vuorenrinteellä sijaitsevan hotellin alleen keskiviikkona. Yhdeksän ihmistä on saatu pelastettua raunioista, mutta kateissa on edelleen 23 ihmistä. Kuusi ihmistä on löydetty kuolleina.

STT