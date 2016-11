Merkel on ollut puolueen puheenjohtaja vuodesta 2000 ja liittokansleri vuodesta 2005. Saksassa on ensi vuonna liittopäivävaalit, joissa punnitaan nykyisen hallituskoalition kannatus.

Merkelin suunnitelmia on arvailtu kuukausien ajan, sillä häntä ja ylipäätään Saksan politiikkaa pidetään tärkeänä Euroopan vakauden kannalta.

Merkelin suosiota on Saksassa viime aikoina jäytänyt hänen pakolaispolitiikkansa. CDU on kokenut takaiskuja viime aikojen osavaltiovaaleissa. Kristillisdemokraattien baijerilaisessa sisarpuolueessa CSU:ssa on myös ilmennyt avointa kapinointia Merkeliä vastaan. CSU on vaatinut tiukkoja rajoituksia Saksaan päästettävien turvapaikanhakijoiden määrään.

Toisaalta politiikan tarkkailijat arvelevat, että saksalaiset saattavat valita vaaleissa sittenkin Merkelin tarjoaman vakauden, kun ulkomaailmaa ravistelee muun muassa Britannian brexitin ja Yhdysvaltain presidentinvaalien synnyttämä epävarmuus.

Upin johtajan mielestä EU tarvitsee jämäkkää johtajaa

Ulkopoliittisen instituutin (Upi) johtaja Teija Tiilikainen pitää odotusten mukaisena Merkelin ilmoitusta tavoitella jatkoa puoluejohtajana. Tiilikainen kommentoi asiaa sen jälkeen, kun saksalaismedia oli aiemmin kertonut Merkelin aikeista.

– Ei ollut merkkejä siitä, että Merkel olisi harkinnut toisensuuntaista päätöstä. En osaa vielä arvioida, millainen vaalikampanjointi tulee ja mihin se sitten johtaa, Tiilikainen kommentoi.

Hän pitää Merkelin suurimpana ideologisena haastajana oikeistopopulistista AfD- eli Vaihtoehto Saksalle -puoluetta. Tiilikainen ei välttämättä näe AfD-puoluetta Saksan johdossa, mutta hänen arvionsa mukaan se ajaa pääpuolueita ahtaalle.

Tiilikaisen mielestä Merkelin halukkuus jatkaa tehtävässään edustaa tällä hetkellä harvinaista jatkuvuutta eurooppalaisessa politiikassa.

"Onha n hän rouva Eurooppa"

Tiilikainen pitää Merkelin mahdollisuuksia puolueensa johtoon hyvinä, sillä hän ei usko tällä olevan uskottavaa haastajaa vastassaan. Hän pitää Merkelin edellytyksiä hyvinä myös liittokanslerina jatkamiseen.

– Merkelin näytöt ovat vahvat – onhan hän rouva Eurooppa.

Yhdysvaltain presidentin Barack Obaman Berliinin-vierailun on Tiilikaisen mukaan tulkittu tarkoittavan sitä, että Saksa perii Obaman manttelin.

– Euroopan ja Saksan tehtäväksi jää ylläpitää liberaalia, suvaitsevaista, ihmisoikeuksia ja demokratiaa painottavaa maailmanjärjestystä. Sellaiselle politiikalle tarjoutuu paremmat mahdollisuudet, jos Merkel jatkaa.

Tiilikainen pitää merkityksellisenä kysymyksenä sitä, millaiset voimat johtavat Saksaa lähitulevaisuudessa.

Merkelin saama kritiikki on ajoittain ollut kovaa, ja hänen linjaansa on haastettu. Jos Merkeliä ei valita jatkokaudelle, Tiilikainen uskoo, että nykyistä itsekkäämpi politiikka saattaisi päästä valloilleen sekä Saksassa että Euroopassa.

STT