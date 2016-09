NEW YORK

Suunnitellut miljardiluokan kaupat olisivat ensimmäiset länsimaisten lentokonevalmistajien ja Iranin välillä noin kahteen vuosikymmeneen. Kauppojen hieromisen mahdollisti viime vuonna solmittu ydinsopimus, jonka myötä osa Iraniin kohdistuvista talouspakotteista purettiin.

Markkinat Iranissa ovat houkuttelevat, sillä maa on arvioinut tarvitsevansa seuraavan vuosikymmenen aikana 400–500 lentokonetta lisää matkustajaliikenteeseen. Iranilla on nykyään noin 140 matkustajakonetta. Kaluston keski-ikä on 20 vuotta ja siitä suurin osa kaipaa pikaista uusimista.

STT