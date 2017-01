Yhdysvaltain presidentiksi nouseva Donald Trump katsoo, että puolustusliitto Nato on vanhentunut. LEHTIKUVA/AFP

Yhdysvaltain tuleva presidentti Donald Trump vihjaa olevansa valmis hölläämään Venäjä-pakotteita, jos Venäjän kanssa päästäisiin sopimukseen ydinaseiden vähentämisestä. Trump kommentoi asiaa brittiläisen The Timesin ja saksalaisen Bildin haastattelussa.

Trump sanoo, että tällä hetkellä Venäjä on "loukkaantunut" pakotteiden takia, mutta hänen mielestään voisi mahdollisesti tapahtua jotain, josta monet hyötyisivät.

Aiemmin Sunday Times kertoi, että Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Trump aikoisivat tavata Islannissa joidenkin viikkojen kuluttua. Lehden mukaan Trump haluaa aloittaa työn, jonka päämääränä olisi ydinaseiden vähentämistä koskeva sopimus. Sekä Trumpin tiedottaja että Putinin tiedottaja kielsivät tiedon paikkansa pitävyyden.

Trump: Nato ei hoida terrorismia

Haastattelussa Trump kuvaili sotilasliitto Natoa vanhentuneeksi. Trumpin mukaan Natolla on ongelmia, joista numero yksi on vanhanaikaisuus, koska liitto luotiin vuosia sitten. Trumpin mukaan Nato ei ole huolehtinut terrorismista.

– Sanoin kauan aikaa sitten, että Natolla on ongelmia, Trump sanoi.

– Numero yksi on, että se on vanhentunut, koska se luotiin monia, monia vuosia sitten. Numero kaksi on, että maat eivät maksa sitä mitä niiden tulisi maksaa, hän sanoi.

– Sain paljon painetta, kun sanoin Naton olevan vanhentunut. Sain paljon painetta kahden päivän ajan. Sitten he alkoivat sanoa, että Trump on oikeassa.

Trump kuitenkin sanoo, että Nato on edelleen hänelle hyvin tärkeä.

Hän toistaa vaalikampanjan aikaiset kommenttinsa siitä, että jotkin Nato-maat eivät maksa tarpeeksi, mikä on epäreilua Yhdysvaltoja kohtaan. Trumpin mukaan vain viisi maata maksaa sen mitä pitäisi.

STT