Yhdysvaltain tuleva presidentti Donald Trump kuvailee sotilasliitto Natoa vanhentuneeksi. Asia ilmenee sekä saksalaisen Bild-lehden että brittiläisen The Times -haastattelusta. Trumpin mukaan Natolla on ongelmia, joista numero yksi on vanhanaikaisuus, koska liitto luotiin vuosia sitten.