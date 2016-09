Lähestyvä kansanäänestys lisää Italian politiikan epävarmuutta ja heijastuu vahvasti myös maan EU-linjauksiin. Pääministeri Matteo Renzin asema on uhattuna, sillä hän on ilmoittanut eroavansa, jos häviää äänestyksen.

Muodollisesti äänestyksessä on kyse perustuslaillisesta uudistuksesta, joka koskee maan senaatin asemaa. Käytännössä italialaiset äänestävät Renzin asemasta.

Kotimainen paine on ajanut Renzin ahtaalle ja saanut hänet änkyräksi EU-areenoilla. Viime viikolla Renzi haukkui EU-huippukokouksen linjaukset, jotka oli hetki sitten muiden mukana hyväksynyt.

– Renzi käyttää usein eurooppalaista areenaa kotimaisiin päämääriinsä. Ei ole uutta häneltä arvostella voimakkaasti eurooppalaista politiikkaa, sanoo vanhempi tutkija Marco Siddi Ulkopoliittisesta instituutista.

Irtiotoillaan Renzi pyrkii näyttämään, että ei ole muiden vietävissä.

Siddin mukaan Renzille voi käydä kansanäänestyksessä kuinka tahansa. Äänestyspäivää ei ole vielä ilmoitettu, mutta se on todennäköisesti marraskuun lopulla. Jos keskusta-vasemmistoa edustava Renzi häviää, edessä voivat olla ennenaikaiset vaalit. Niissä on vahvoilla populistinen Viiden tähden liike, joka on vaatinut kansanäänestystä Italian eurojäsenyydestä.

Pankkien ongelmat jäytävät taustalla

Epävarmuutta lisäävät myös Italian pankkien ongelmat. Ne jäytävät taustalla, vaikka kriisi on kadonnut otsikoista kesän kuohunnan jälkeen. Toimet pankkien pääomittamiseksi ja ongelmaluottojen putsaamiseksi ovat osin rauhoittaneet tilannetta.

Iso osa pankkien velkojista on italialaisia kotitalouksia ja yrityksiä. Jos ne kärsivät suuria tappioita, se heikentää entisestään Renzin kannatusta.

Renzin on kerrottu olevan valmis uhmaamaan EU:n uusia pankkitukisääntöjä ja pääomittamaan pankkeja julkisin varoin. Italian johto on kiistänyt väitteet ja vakuuttanut toimivansa sääntöjen mukaan. Vuodenvaihteessa voimaan tulleet säännöt edellyttävät, että pankkien pelastamisesta vastaavat ensisijaisesti niiden omistajat ja velkojat.

STT