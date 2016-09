Eilisillan räjähdyksessä haavoittui 29 ihmistä, mutta kukaan uhreista ei ole hengenvaarassa. Räjähdyspaikan läheltä löydettiin toinenkin epäilty räjähde, joka on kuljetettu pois. New York Timesin mukaan esine löytyi neljän korttelin päästä ensimmäisestä räjähdyspaikasta ja muistuttaa painekattilaa. Uutiskanava CNN:n näyttämästä kuvasta ilmenee, että epäiltyyn räjähteeseen on kiinnitetty johtoja ilmastointiteipillä.

Chelsean kaupunginosassa Manhattanilla aiemmin tapahtuneessa räjähdyksessä haavoittui ainakin 29 ihmistä. Pormestari Bill de Blasio sanoi, että räjähdystä epäillään tahalliseksi, mutta viitteitä terrorismista ei ole. Poliisi ei arvioinut räjähdyksen syytä mutta vahvisti, että kyseessä ei ollut kaasuräjähdys.

Räjähdys sattui lauantai-iltana vilkkaalla ravintola-alueella. Haavoittuneista 24 sai eriasteisia viiltohaavoja ja vammoja räjähdyksessä sinkoilleista lasin ja metallin sirpaleista. Heidät on viety sairaalahoitoon, ilmoittivat paloviranomaiset. Pormestarin mukaan kenenkään vammat eivät ole hengenvaarallisia.

Republikaanien presidenttiehdokas Donald Trump otti räjähdyksestä heti ilon irti. Hän julisti Colorado Springsissä vain 45 minuuttia räjähdyksen jälkeen, että "New Yorkissa on räjähtänyt pommi".

Demokraattien Hillary Clinton tölväisi vastaehdokastaan todeten, että ennen johtopäätöksiä on parempi odottaa varmoja tietoja.

YK:n yleiskokous tuo maailman johtajat New Yorkiin

Vain tunteja ennen New Yorkin räjähdystä putkipommi räjähti roskalaatikossa Seaside Parkissa New Jerseyssä. Räjähdys sattui merijalkaväen hyväntekeväisyysjuoksutapahtuman aikaan. Kukaan ei loukkaantunut räjähdyksessä, mutta viranomaiset joutuivat perumaan tapahtuman.

Syyttäjän mukaan tuhansien juoksijoiden oli tarkoitus juosta pommilla varustetun roskiksen ohi sen räjähtäessä. Vahingoilta säästyttiin, koska kilpailun aloitus myöhästyi. Syyttäjän mukaan paikalla oli ainakin neljä ajastettua räjähdettä, mutta vain yksi niistä laukesi.

Räjähdys tapahtui vain viikkoa sen jälkeen kun New Yorkissa muisteltiin vuoden 2001 terrori-iskuja niiden 15-vuotispäivänä. Vain parin päivän päästä New Yorkin ennestään tiukat turvatoimet kiristyvät entisestään, sillä kaupunkiin on saapumassa suuri joukko maailman johtajia YK:n yleiskokousta varten.

STT