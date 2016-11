Kuuban pitkäaikaisen johtajan Fidel Castron kuolema on hiljentänyt Santiago de Cuban, kertoo kaupungissa pitkään asunut suomalaismuusikko Peter Loman STT:lle. Tavanomaisesti joka paikassa soiva musiikki on hänen mukaansa hiljentynyt eikä alkoholia myydä muualla kuin hotelleissa.

– Täällä on tosi hiljaista ja porukka on vaisun oloista. Kuolemaa tiedettiin odottaa, mutta kyllä se silti on hiljentynyt kuubalaiset, Loman kertoi STT:lle sähköpostitse. Santiago de Cuba on saarivaltion toiseksi suurin kaupunki Havannan jälkeen.

Vaikka Fidel Castro oli Kuuban nuorelle sukupolvelle ristiriitainen hahmo, Loman ei ole nähnyt kenenkään Kuubassa iloitsevan Castron poismenosta.

– Taksikuskin spontaani kommentti oli, että "Fidel oli meidän isämme".

Lomanin mukaan Kuuban televisio näyttää koko ajan vanhaa kuvamateriaalia Castrosta.

Kuuban hallinto kertoi Castron kuolemasta eilen aamulla. Maahan julistettiin suruaika.

Kuubalaiset luultavasti muistavat loppuikänsä, missä olivat kuullessaan Fidel Castron kuolemasta. Myös pääkaupunki Havannassa liki aina soiva musiikki vaikeni, kun ihmiset kiirehtivät herättämään myöhään illalla läheisiään kertoakseen näille uutisen.

Vaikka moni kuubalainen oli pitänyt Fideliä viime vuosina vanhakantaisena, hän oli yhä ylivertainen hahmo kotimaassaan.

– Kaikki olivat tyrmistyneitä. Se oli hyvin surullinen hetki, kuvaili tunnelmaa Yaimara Gomez, joka oli Castron kuolemasta kuullessaan työvuorossaan hotellissa.

Autopesulan nuori työntekijä Marco Antonio Diez kertoo olleensa juhlissa, kun musiikki yhtäkkiä taukosi.

– Menin kotiin, herätin kaikki ja kerroin, että Fidel on kuollut. Äitini oli ällistynyt.

Leipuri Michel Rodriguez, 42, sanoo, että Castron kuolema tuntui siltä kuin olisi menettänyt isänsä.

– Hän oli oppaamme, vallankumouksen majakka.

82-vuotias Aurora Mendez tunnustaa halunneensa aina, että ehtisi kuolla itse ennen Fidelin poismenoa.

"Ainutkert ainen puutteiltaan ja ansioiltaan"

Irma Hierrezuelo, 65, kertoo joutuneensa lääkitsemään hermojaan suru-uutisen kuultuaan.

– Fidel on kuin toinen isäni. Hänen ansiostaan pääsin sairaanhoitajan opintoihin – olen hänelle velkaa kaikesta.

Kadunlakaisija Micaela Consuegra, 55, tohtii viitata myös Castron vikoihin.

– Hän oli ainutkertainen mies, sekä puutteiltaan että ansioiltaan. Hänen ystävänsä tai vihollisensa eivät unohda häntä koskaan. Tämä oli valtava menetys.

Kotirouva Blanca Cabrera muistelee tapaa, jolla Castro asetteli sanansa viimeiseksi jääneessä julkisessa puheessaan huhtikuussa. Johtaja muistutti, että jokaisella on aikansa mennä.

– Hän valmisteli ihmisiä tätä hetkeä varten.

Siitä, miten Castro jakoi mielipiteitä ulkomailla, kertoo muun muassa hänen sisarensa Juanitan ilmoitus. Yhdysvaltain Miamissa asuva, vuonna 1933 syntynyt Juanita tiedotti, että hän ei matkusta veljensä hautajaisiin Kuubaan.

STT