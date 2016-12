Istanbulin eilisiltaisen terrori-iskun tekijäksi on julistautunut kurdiryhmä TAK. Ryhmä ilmoitti asiasta nettisivuillaan. Ryhmä ilmoitti, ettei se kohdistanut iskuaan siviileihin, vaan näki paljon vaivaa iskeäkseen poliiseihin.

Iskijät odottivat siviilien poistumista paikalta ennen kuin räjäyttivät autopommin poliisibussin luona.

TAK eli Kurdistanin vapauden haukat on EU:n terroristijärjestölistalla. Se tavoittelee itsenäistä Kurdistania. Ryhmän suhde Kurdistanin työväenpuolueeseen PKK:hon on vaikeatulkintainen.

– Toiset ajattelevat, että kyseessä on irrallinen porukka, ja toisten mielestä kyse on PKK:n mediastrategiasta esittää, että TAK on irrallinen ryhmä, kertoo Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Toni Alaranta.

Iskuissa kuoli ainakin 38 ihmistä, kertoi Turkin sisäministeriö. Kuolleista 30 oli poliiseja. Lisäksi iskuissa haavoittui ainakin 166 ihmistä. Iskut tehtiin lähellä Besiktasin jalkapallostadionia.

Suomen ulkoministeriön mukaan uhrien joukossa ei tiettävästi ollut suomalaisia.

Sisäministeri Süleyman Soylun mukaan poliisi on ottanut kiinni 10 ihmistä, joiden epäillään liittyvän iskuihin. Ministerin mukaan räjähdyksien uskotaan kytkeytyvän toisiinsa. Räjähdykset tapahtuivat jalkapallostadionin ulkopuolella sekä stadionin läheisessä puistossa.

Soylun mukaan ensimmäinen, stadionin ulkopuolella tapahtunut räjähdys aiheutui autopommista. Toinen räjähdyksistä oli itsemurhaisku, jossa tekijä räjäytti itsensä poliisien keskellä. Räjähdyksien välillä oli 45 sekuntia.

Istanbulilainen jalkapallojoukkue Besiktas oli aiemmin illalla pelannut stadionilla bursalaista Bursasporia vastaan. Besiktasin jalkapallojoukkueen tiedotteen mukaan yksikään kannattaja tai pelaaja ei loukkaantunut räjähdyksissä.

Turkkiin suruaika

Turkkiin on julistettu päivän mittainen suruaika Istanbulin pommi-iskujen vuoksi. Presidentti Recep Tayyip Erdogan kertoi peruneensa iskujen vuoksi tälle päivälle suunnitellun matkansa Kazakstaniin iskujen vuoksi.

Erdogan sanoi tiedotteessaan, että Istanbulissa on jälleen todistettu terrorismia, joka polkee maahan arvoja ja moraalia. CNN-Türkin mukaan myös pääministeri Binali Yildirim on tuominnut iskut.

Muun muassa valtio-omisteinen televisiokanava TRT lähetti illalle kuvaa räjähdyspaikalta stadionin ulkopuolelta. Lähetyksessä näkyi ilmiliekeissä olevia auton romuja. Lisäksi kuvissa näkyi useita vahingoittuneita poliisin ajoneuvoja.

Silminnäkijöiden mukaan lähistön asuinrakennuksien ikkunoita rikkoutui räjähdyksien voimasta.

– Kuulin kaksi räjähdystä alle minuutin sisään. Niitä seurasi aseen laukeamisen ääniä, yksi silminnäkijöistä kertoi AFP:lle nimettömänä.

Räjähdyspaikka sijaitsee alle kilometrin päässä vilkkaasta turistien suosimasta Taksim-aukiosta.

Tutkija: Poikkeustila ei näytä auttaneen Turkin kykyä torjua iskuja

Turkin sisäinen poikkeustila ei näytä auttaneen maan kykyä torjua terrori-iskuja, arvioi Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Toni Alaranta. Maahan julistettiin poikkeustila heinäkuisen vallankumousyrityksen jälkeen.

Yhteensä kuluvan vuoden aikana on tehty viisi tuhoisaa iskua, edellinen elokuussa.

Iskun kohdistuminen poliiseihin viittaisi siihen, että tekijä olisi jokin kurdijärjestö, kuten Kurdistanin vapauden haukat (TAK) tai PKK.

Mikään taho ei ole kuitenkaan vielä ilmoittautunut tekijäksi, eikä Alarannan mukaan voida sulkea pois esimerkiksi Isisin mahdollisuutta.

