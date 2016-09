Belgiassa on ensimmäistä kertaa tehty eutanasia kuolemansairaalle lapselle. Belgia poisti eutanasian alaikärajan lainsäädännöstään toissa vuonna, mutta mahdollisuutta ei ollut tätä ennen käytetty.

Het Nieuwsblad -lehti kirjoitti, että kyseessä oli valtion eutanasiakomitean mukaan poikkeuksellinen tapaus ja lapsi kuolemansairas. Lapsen ikää ei kerrottu.

Belgia on ainoa maa maailmassa, jossa alaikäinen potilas saa pyytää eutanasiaa, jos hän on kykenevä rationaalisiin päätöksiin ja vakavan sairauden terminaalivaiheessa. Lapsen eutanasia voidaan panna toimeen vain, jos potilas pyytää sitä itse ja saa ratkaisulle puollon lääkäreiltä ja psykologilta. Lisäksi lapsen vanhempien on annettava suostumuksensa.

Hollanti sallii myös eutanasian alaikäisille, mutta potilaan on oltava vähintään 12-vuotias.

