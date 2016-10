Hei sinä, just sä! Katopa tänne, täällä on kuolleen ihmisen ruumis ja räjähtänyt jalka. Täällä on myös lapsia yltä päältä veren peitossa. Katso nyt vain!

Tämäntyyppisillä viesteillä media on yrittänyt tehdä itsensä tykö Syyrian tilanteesta tällä viikolla. Tilanne on karmea. Sitä on korostettu kielikuvin: Aleppo on maanpäällinen helvetti.

Kuppi on mennyt nurin monessa paikassa.

CNN kysyi, mikä saisi sinut välittämään Alepposta, ja heitti lukijan silmille ahdistavien faktojen ja kuvien esityksensä.

Aftonbladet perusti Aleppolle omat nettisivunsa. Titta inte bort, lehti käskee.

Jaksatko, ehditkö tai haluatko katsoa? Väitän, ettet välttämättä. Saat tästä diagnoosin: olet todennäköisesti myötätuntoväsynyt.

Journalismi on toisteista. Toimittajilla on tietty tapa kirjoittaa konflikteista ja voilà – medialla on tarina kerrottavanaan.

Paitsi että tarinasta on tullut vähän tehoton.

Muun muassa tällä tavalla tutkija Susan D. Moeller kuvasi myötätuntoväsymyksen käsitettä (compassion fatigue) vuonna 1999.

Moeller väittää, että median tapa kertoa kriiseistä sekä kiihdyttää että tylsistyttää meitä.

Myötätuntoväsymys johtuu siitä, että lukijoilla on huono keskittymiskyky. Media puolestaan siirtyy kriisistä toiseen ruokkimaan huonoa keskittymiskykyä uusilla ja uusilla tarinoilla.

Moeller kirjoitti myötätuntoväsymyksestä yli 15 vuotta sitten – siis silloin, kun meillä ei ollut klikkijournalismia ja somea viemässä leijonanosaa keskittymiskyvystämme.

Mieti nyt vaikka tätä: perjantaipäivällä klikatuin juttu Amppareitten mukaan viimeisen 24 tunnin ajalta oli Hymyn juttu Suomalainen julkkiskaunotar poseerasi K18-kuvissa, jopa häpykumpu näkyi…apua!!

Kas näin olen saanut Syyrian sotaa käsittelevään kommenttiin sanan "häpykumpu". Juuri tätä tarkoitan.

Myötätuntoväsymykseen tuudittautuminen on ällöttävää, koska se halvaannuttaa meidät toiminnalta. Sen on loputtava tähän paikkaan.

Tavis pystyy tekemään asioita. Ehkä yksinkertaisinta on lahjoittaa rahaa.

Toiseksi tavis voi pitää Syyrian sotaa esillä ja pyrkiä vaikuttamaan yleiseen mielipideilmastoon, koska sillä on väliä.

Näin muistutti rauhanvälityksen asiantuntija, kansanedustaja Pekka Haavisto (vihr.) tällä viikolla Lännen Median jutussa. Tällainen maailmanparantaminen voi parhaassa tapauksessa luoda painetta suurvaltojen suuntaan.

Katsotaan ne kuvat siksikin, että sitä luksusta kaikilla ei ole.

LAURA MYLLYMÄKI / LÄNNEN MEDIA

laura.myllymaki@lannenmedia.fi