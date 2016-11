Oikeistolaisen Centro Democratico -puolueen jäsenet marssivat ulos senaatista ennen äänestystä protestina sopimusta vastaan. Tämän jälkeen lakiesitys hyväksyttiin senaatissa yksimielisesti äänin 75–0.

Sopimuksen on määrä lopettaa yli puoli vuosisataa kestänyt konflikti. Väkivaltaisuuksissa on kuollut yli neljännesmiljoonaa ihmistä. Osapuolten välillä on ollut voimassa tulitauko elokuulta lähtien, mutta ainakin kahden Farc-sissin on sittemmin raportoitu saaneen surmansa yhteenotoissa. Tämä on myös herättänyt pelkoja siitä, että tulitauko ei pidä.

Kolumbian hallitus ja Farc allekirjoittivat uuden rauhansopimuksen viime viikolla. Osapuolet allekirjoittivat jo aiemmin rauhansopimuksen, mutta se hylättiin kansanäänestyksessä lokakuun alussa.

Rauhanneuvottelut Farcia pienemmän ELN-sissiliikkeen kanssa ovat edelleen kesken.

STT