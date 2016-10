Kolumbiassa maan hallituksen ja Farc-sissien välistä tulitaukoa on jatkettu vuoden loppuun saakka.

Kolumbian presidentti Juan Manuel Santos kertoi jatkaneensa tulitaukoa joulukuun 31. päivään saakka. Presidentin mukaan uuden rauhansopimuksen toivotaan kuitenkin valmistuvan ennen joulukuun loppua.

– Tehkäämme selväksi: Tämä ei ole uhkavaatimus tai deadline, mutta toivon, että koko uuteen rauhansopimukseen tähtäävä prosessi on saatu vuoden loppuun mennessä päätökseensä, Santos sanoi tv-puheessa.

Hallitus ja vasemmistolainen Farc-liike allekirjoittivat jo rauhansopimuksen, mutta sopu yllättäen hylättiin maan kansanäänestyksessä niukalla enemmistöllä. Samalla virallinen päätepiste Kolumbian yli 50 kestäneelle sisällissodalle siirtyi.

Väkivaltaisuuksissa on kuollut yli 260 000 ihmistä ja kadoksissa on 45 000 kolumbialaista. Liki seitsemän miljoonaa ihmistä on joutunut pakolaisiksi.

Kuluvalla viikolla Kolumbian hallitus sopi rauhanneuvottelujen aloittamisesta myös maan toiseksi suurimman sissiliikkeen, Kansallisen vapautusarmeijan ELN:n kanssa.

STT