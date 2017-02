Kolumbian hallituksen ja ELN-sissien on määrä käynnistää tänään rauhanneuvottelut Ecuadorissa.

Kolumbian presidentti Juan Manuel Santos ilmaisi viime viikolla olevansa erittäin optimistinen neuvottelujen suhteen. Asiantuntijat ovat kuitenkin varoittaneet, että ELN on vaikeampi neuvottelukumppani kuin FARC-sissijärjestö, jonka kanssa Kolumbian hallitus on jo allekirjoittanut rauhansopimuksen.

Tänään alkavia neuvotteluja on pohjustettu kolme vuotta. Neuvottelujen oli määrä alkaa jo lokakuussa, mutta osapuolet eivät päässeet ajoissa yhteisymmärrykseen panttivankia koskevassa kiistassa. Kiista ratkesi lopullisesti viime viikolla, kun ELN vapautti panttivankinaan pitämän kongressin entisen jäsenen.

Neuvottelujen on määrä alkaa virallisesti tänään viideltä illalla paikallista aikaa eli puoliltaöin Suomen aikaa. Kyseessä on kuitenkin vasta pelkkä avajaisseremonia ja varsinaisten neuvottelujen on kerrottu alkavan vasta keskiviikkona.

