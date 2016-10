Kolumbian hallitus ja maan toiseksi suurin sissiliike ELN sopivat aiemmin tässä kuussa rauhanneuvottelujen aloittamisesta. Neuvottelujen on määrä alkaa ensi viikolla Ecuadorin pääkaupungissa Quitossa.

Hallituksen ja ELN-sissiliikkeen välisen luottamuksen nähtiin viime päivinä kasvaneen, kun ELN vapautti kaksi panttivankinaan pitämäänsä siviiliä ja lupasi vapauttaa lisää panttivankeja myöhemmin. Hallitus puolestaan lupasi vapauttaa ryhmän kapinallisia, jotta nämä voisivat osallistua rauhanneuvotteluihin.

ELN-sissiliike on käynyt taisteluita maan hallitusta vastaan Farc-sissien tavoin aina 1960-luvulta asti.

Hallitus ja maan suurin sissijärjestö Farc allekirjoittivat jo oman rauhansopimuksensa, mutta sopu hylättiin kansanäänestyksessä. Osapuolten välistä tulitaukoa on jatkettu vuoden loppuun saakka. Nobelin rauhanpalkinnon saaneen maan presidentin Juan Manuel Santosin mukaan uuden rauhansopimuksen toivotaan valmistuvan ennen joulukuun loppua.

Kolumbian vuosikymmeniä kestäneissä väkivaltaisuuksissa on kuollut yli 260 000 ihmistä ja kadoksissa on 45 000 kolumbialaista. Liki seitsemän miljoonaa ihmistä on joutunut pakolaisiksi.

STT