Kolumbian presidentti Juan Manuel Santos ja Farc-sissien johtaja Timoleon Jimenez allekirjoittivat sopimuksen viime viikolla liki nelivuotisten neuvottelujen jälkeen. Se olisi kuitenkin tarvinnut taakseen kolumbialaisten tuen tullakseen voimaan.

Äänestystuloksen paljastuttua presidentti Santos sanoi, että hyväksyy tuloksen, mutta jatkaa ponnisteluja rauhan puolesta. Presidentin mukaan tulitauko pysyy voimassa ja neuvotteluja Farcin johtajien kanssa jatketaan.

Myös Farcin johdossa vakuutettiin, että sissit ovat sitoutuneet rauhanprosessiin äänestystuloksesta huolimatta.

Sopimuksen sisältö ei kelvannut

Rauhansopimus olisi päättänyt yli 50 vuotta jatkuneen sodan, jossa on kuollut ainakin 260 000 ihmistä, 45 000 ihmistä on jäänyt kateisiin ja liki seitsemän miljoonaa on joutunut jättämään kotinsa.

Miksi sopu ei siis kelvannut kolumbialaisille? Sopimuksen vastustajat jakautuvat pääosin kahteen ryhmään: niihin, jotka vastustivat sopimuksen sisältöä, sekä niihin, jotka vastustavat ylipäänsä Farcia ja kaikkea yhteistyötä heidän kanssaan.

Sopimuksen mukaan lievempiin rikoksiin syyllistyneitä sissejä olisi voitu armahtaa tai tuomioita lieventää, jos he tunnustavat tekonsa.

Tämä ei kelvannut Monica Gonzalezille, 46, jonka isoäidin Farcin sissit tappoivat vuonna 2011.

– Uskon toisiin mahdollisuuksiin, mutta en siihen, ettei teoilla ole mitään seurauksia, hän sanoi.

Rauhansopimus olisi myös tehnyt Farcista poliittisen ryhmän, jolla olisi voinut olla edustajia parlamentissa. Tämä on liikaa monille kolumbialaisille, jotka vastustavat kiivaasti ryhmän äärivasemmistolaista ideologiaa.

– Demokratia on pelastettu. Perheeni ja lasteni tulevaisuus on pelastettu. Olemme sanoneet ei kommunismille, kertoi 58-vuotias Jesus Vivas.

Osaltaan tulokseen saattoi vaikuttaa myös hyvin alhainen äänestysaktiivisuus: uurnilla kävi vain 37 prosenttia äänioikeutetuista. Osassa maata äänestysintoa hillitsi myös Karibianmerellä raivoava Matthew-hurrikaani, jonka rankkasateita ylsi Kolumbian pohjoisrannikolle asti.

