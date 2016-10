Kolumbialaiset äänestävät tänään rauhansopimuksesta, jonka on määrä päättää maan yli 50 vuotta kestänyt sisällissota hallituksen ja vasemmistolaisten Farc-sissien välillä.

Mielipidemittaukset ennakoivat, että hallituksen ja Farc-liikkeen elokuussa Havannassa neuvottelema rauhansopimus menee läpi kansanäänestyksessä. Jotkut kolumbialaiset ovat kuitenkin sitä mieltä, että rauhansopimuksessa on tehty liikaa myönnytyksiä Farcille. Tätä protestiliikettä on johtanut Kolumbian entinen presidentti Alvaro Uribe.

Kolumbian hallitus on tosin sanonut, että sillä on valmiina varasuunnitelma, jos kansa hylkäisi rauhansopimuksen.

Sopimuksen on saatava taakseen kansanäänestyksessä vähintään 4,4 miljoonaa ääntä eli 13 prosenttia äänioikeutetuista.

Farc muuttumassa puolueeksi

Jos rauhansopimus hyväksytään, Farc-sissien on tulevien kuukausien aikana luovuttava aseistaan YK:n valvonnassa. Sissiliike on myös suostunut siihen, että se maksaa korvauksia sisällissodan uhreille. Farc on rauhan myötä määrä perustaa uudestaan poliittisena puolueena.

Euroopan unioni on luvannut poistaa Farcin terroristijärjestöjen listaltaan rauhansopimuksen allekirjoituksen myötä. Samalla ryhmää koskevia pakotteita voidaan poistaa.

Kolumbian viranomaiset arvioivat, että sisällissodassa on vuosikymmenten saatossa kuollut noin 260 000 ihmistä, kadonnut 45 000 ja joutunut pakolaisiksi noin seitsemän miljoonaa ihmistä.

STT