Kolumbiassa on määrä aloittaa uusi kansallinen vuoropuhelu rauhanprosessin pelastamiseksi ja sisällissodan lopettamiseksi. Kansallisen dialogin avaamisesta ilmoitti maan presidentti Juan Manuel Santos eilen paikallista aikaa.

Kolumbian johto ja vasemmistolaiset Farc-sissit ilmoittivat aiemmin eilen, että ne ovat kumpikin sitoutuneet rauhanprosessiin, vaikka Kolumbian väestö yllättäen hylkäsi kansanäänestyksessä maahan neuvotellun rauhansopimuksen.

Farcin johtaja Rodrigo Londono sanoi maanantaina sissien olevan valmiita korjaamaan sopimustekstiä.

Kolumbialaiset äänestivät rauhansopimuksesta sunnuntaina. Tiukille menneessä kansanäänestyksessä sopimusta vastusti 50,2 prosenttia äänestäjistä. Kohtalokkaaksi muodostui matala äänestysprosentti, joka oli noin 37 prosenttia.

Sisällissotaa yli 50 vuotta

Sopimuksen vastustajat jakautuvat kahteen ryhmään: niihin, jotka vastustivat sopimuksen sisältöä, sekä niihin, jotka vastustavat ylipäänsä Farcia ja kaikkea yhteistyötä heidän kanssaan.

Sopimuksen mukaan lievempiin rikoksiin syyllistyneitä sissejä olisi voitu armahtaa tai tuomioita lieventää, jos he tunnustavat tekonsa.

Sopimus olisi myös tehnyt Farcista poliittisen ryhmän, jolla olisi voinut olla edustajia parlamentissa. Tämä on liikaa monille kolumbialaisille, jotka vastustavat ryhmän äärivasemmistolaista ideologiaa.

Rauhansopimus olisi päättänyt yli 50 vuotta jatkuneen sodan, jossa on kuollut ainakin 260 000 ihmistä. 45 000 ihmistä on jäänyt kateisiin, ja liki seitsemän miljoonaa on joutunut jättämään kotinsa.

