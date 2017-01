Ainakin kolme ihmistä on kuollut joukkoyliajossa Australian Melbournessa, kertoo Melbournen poliisi. Lisäksi 20 ihmistä on loukkaantunut.

Poliisin mukaan kyseessä on tahallinen teko, mutta teko ei liity terrorismiin. Poliisi uskoo, että teko liittyy aiempaan puukotukseen, joka tapahtui Melbournen eteläosissa.

Henkilöautoa kuljettanut mies ajoi poliisin mukaan tahallaan väkijoukkoon aivan Melbournen keskustassa sijaitsevalla Bourke Streetin ostosalueella. Poliisi on pidättänyt miehen, eikä etsi muita ihmisiä tekoon liittyen.

Victorian osavaltion poliisi kertoi tutkinnasta Facebookissa julkaisemassaan tiedotustilaisuudessa.

Neljä loukkaantuneista lapsia

Yliajo tapahtui noin kahdelta iltapäivällä paikallista aikaa. Silminnäkijät kertovat auton kuljettajan kiihdytelleen autollaan, ennen kuin auto osui ihmisiin. Poliisi pyytää ihmisiä välttämään kaupunkikeskustaa, mutta sanoo, että tilanne on hallinnassa.

Joukkoyliajossa loukkaantuneista ainakin neljä on lapsia. Guardianin mukaan lastensairaala Royal Children's Hospital on vahvistanut hoitavansa neljää lapsiuhria.

Melbournen sairaalat on asetettu valmiustilaan, koska loukkaantuneita on niin useita, uutisoi The Australian.

Melbournessa on tällä hetkellä meneillään Australian avoin tennisturnaus. Victorian osavaltion poliisi kertoo Twitterissä, että tennisturnaus jatkuu normaalisti.

STT