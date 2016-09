Kiinan ensimmäinen avaruuslaboratorio Tiangong-1 on ajautunut pois radaltaan ja sen odotetaan putoavan maan ilmakehään ensi vuoden loppupuolella. Uutistoimisto Xinhuan mukaan odotus on, että suurin osa kymmenen metrin pituisesta asemasta palaa pudotessaan maahan.

Tiangong-1 otettiin käyttöön vuonna 2011, ja se on toiminut miehitettynä avaruuslaboratoriona. Sitä on myös käytetty telakoitumisharjoituksiin. Avaruusviraston varajohtaja Wu Ping totesi tiedotustilaisuudessa, että asema on saattanut tehtävänsä loppuun. Jos putoamisesta aiheutuu vaaraa, tulee Kiinaa antaman asiasta varoituksia, Wu lupasi.

Verkkosivusto Space.com uutisoi, että amatööriastronomi olisi jo kesällä varoittanut aseman ajautuneen pois radaltaan. Kiinan avaruusviranomaiset vahvistivat asian vasta nyt.

STT