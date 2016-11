Yhdysvaltain presidentiksi valitulla republikaanien Donald Trumpilla on 71 päivää aikaa ennen virkavalan vannomista presidenttikautensa alussa. Tänä aikana hän järjestää ympärilleen kabinetin ja jakaa heille tehtäviä.

Tähän kohdistuu suurta kiinnostusta, sillä Trumpin poliittista asiantuntemusta on kuvattu varsin heppoiseksi. Ristiriitaisten kommenttien vuoksi varsinkaan ulkopolitiikasta ei osata paljoa sanoa.

Keitä siis Trumpin hallitukseen voisi kuulua? Useissa arvioissa on esitetty kärkipesteihin heitä, jotka tukivat Trumpin kampanjaa jo varhain.

Ulkoministeri: Gingrich vahvoilla

Vahvin veikkaus John Kerryn työtä jatkamaan Yhdysvaltain ulkoministerinä on useissa lähteissä ollut entinen edustajainhuoneen puhemies Newt Gingrich. Viisi vuotta sitten republikaanien presidenttiehdokkaaksikin pyrkinyt 73-vuotias Gingrich kuuluu Trumpin lähipiiriin ja tuki tätä kampanjassaan jo varhain.

Verkkolehti Politico nostaa yhdeksi ehdokkaaksi myös entisen liikemiehen ja nykyisiin Tennesseetä senaatissa edustavan Bob Corkerin, 64.

Valtiovarainministeriksi kampanjan rahoituspäällikkö

Trump itse on ehtinyt ilmaista, että hän aikoo antaa valtiovarainministerin pestin Goldman Sachs -investointipankissa toimineelle Steven Mnuchinille.

1960-luvun alussa syntynyt Mnuchin johti Trumpin presidenttikampanjan varainkeruuta. Entisen investointipankkiirin nostamisen valtiovarainministeriksi tosin odottaisi herättävän närää Trumpin äänestäjäkunnassa.

Puolustusministeriksi monta kandidaattia

Pentagonin johtoon on esitetty useimmissa arvioissa Alabaman senaattoria Jeff Sessionsia, 69. Gingrichin tavoin hänkin tuki Trumpia jo kampanjan alkuvaiheista lähtien, ja Trump osoitti hänelle erityiskiitokset voitonjuhlissaan.

Sessions tuki Irakin sotaa, jota Trump kutsui kampanjansa aikana "kamalaksi ja typeräksi asiaksi". Muina puolustusministerikandidaatteina on pidetty Missourin senaattori Jim Talentia ja George W. Bushin turvallisuuspoliittisena neuvonantajana toiminutta Stephen Hadleyta.

Oikeusministeriksi todennäköisesti Giuliani

New Yorkin pormestarina syyskuun 11. päivän iskujen aikaan toiminut Rudolph "Rudy" Giuliani, 72, on vahvoilla oikeusministeriksi. Hänellä on pitkä tausta Yhdysvaltain syyttäjänvirastossa.

Pormestariaikanaan hän tuli tunnetuksi tiukan nollatoleranssilinjan ottamisesta rikoksia kohtaan. Giulianikin hyppäsi Trumpin vankkureihin varhain ja sai Trumpilta kiitospuheessa maininnan ensimmäisenä.

Giulianin tavoin varhain Trumpin vankkureihin hypännyttä New Jerseyn kuvernööriä Chris Christietä on myös pidetty mahdollisena oikeusministerinä. Christietä, 54, on pidetty kuitenkin epätodennäköisempänä vaihtoehtona häneen liitettyjen skandaalien vuoksi.

Turvallisuuspoliittiseksi neuvonantajaksi entinen tiedustelujohtaja

Entinen kenraaliluutnantti Michael Flynn auttoi kampanjassa armeijaa käymättömän Trumpin asemaa sotaveteraanien silmissä. Flynn toimi tiedusteluorganisaatio DIA:n johtajana vuosina 2012–2014, mutta hänet väitetysti pakotettiin tehtävästä pois radikaalia islaminuskoa koskevien näkemystensä vuoksi.

Presidenttikampanjan aikana Flynn kritisoi kärkkäästi Obaman hallintoa ja sen tapaa hoitaa äärijärjestö Isisin kohdistama uhka.

