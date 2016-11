Yhdysvaltain Kaliforniassa on ammuttu presidentinvaalien äänestyspaikan lähettyvillä, kertoo CNN. Noin 45 kilometria Los Angelesista sijaitsevassa Azusassa äänestyspaikan ovet on suljettu ampumisen takia.

Viranomaisten mukaan ainakin kaksi ihmistä on haavoittunut, kertoo CNN. Los Angeles Times kertoo puolestaan, että yksi ihminen on kuollut ja ainakin kolme muuta haavoittunut. Lehdelle asiaa kommentoineen poliisin edustajan mukaan epäiltyjä on ainakin yksi. Epäilty on poliisin mukaan raskaasti aseistautunut.

STT