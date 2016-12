Palon jälkeisiä tutkintoja on ollut vaikea suorittaa, sillä palanut rakennus on hyvin sokkeloinen. LEHTIKUVA/AFP

Listaa kadonneiksi ilmoitetuista on koottu Facebook-sivulle. Joukossa on suomalainen nimi. Ulkoministeriön mukaan Los Angelesin pääkonsulaatti selvittää yhä asiaa ja on yhteydessä amerikkalaisviranomaisiin.

Tulipalo tuhosi lauantaina Oaklandissa kaksikerroksisen varastorakennuksen, jossa oli palon syttymisaikaan elektronisen musiikin tapahtuma.

Palomiehet joutuivat työskentelemään tuntikausia päästäkseen sisälle rakennukseen. Lopulta he joutuivat palopäällikkö Melinda Draytonin mukaan puhkaisemaan reiän varaston seinään.

– Kestää vielä muutaman päivän ennen kuin olemme tarkastaneet koko rakennuksen, hän sanoi.

Poliisin edustaja Ray Kelly sanoi San Francisco Chroniclessa, että kuolleiden lukumäärä tulee nousemaan. Hänen mukaansa tähän menneistä löydetyistä vainajista vain kolme on pystytty tunnistamaan.

Tulipalon syttymissyy ei ole vielä selvillä.

"Se oli kuolemanloukku"

Viranomaisten mukaan osa uhreista jäi loukkuun, kun he yrittivät paeta kapeaa portaikkoa pitkin toisesta kerroksesta alakertaan. Portaikko oli rakenneltu kuormalavoista ja muista puunpalasista, kertoi San Francisco Chronicle.

Uutiskanava CNN:n mukaan rakennuksessa oli paikallisten taiteilijoiden työtiloja. Viranomaisten mukaan toiminnalla ei ollut lupia ja rakennuksen omistajia oli vaadittu tyhjentämään rakennusta ja sen ympäristöä rojusta. Tilassa ei myöskään ollut palohälyttimiä tai sammutusjärjestelmää.

– Rakennus oli aivan täynnä huonekaluja ja muuta. Se oli melkein kuin sokkelo, kuvaili palopäällikkö Teresa Deloach Reed. Hänen mukaansa rakennuksessa oli palon aikaan 50–100 ihmistä.

Sanomalehti Los Angeles Timesin mukaan viranomaiset olivat aiemmin yrittäneet selvittää epäilyjä, että rakennuksessa olisi tehty luvattomia muutostöitä.

STT