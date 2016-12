Yhdysvalloissa Kalifornian rajun rakennuspalon uhriluku on noussut 33:een, viranomaiset kertovat. Viranomaiset myös sanovat, ettei heille ole mitään tietoa, kuinka monta ruumista rakennuksesta voi vielä löytyä.

Poliisin edustajan Ray Kellyn mukaan osa uhreista oli Euroopasta ja Aasiasta. Kelly ei kuitenkaan tarkenna, mistä maista uhrit ovat. Hänen mukaansa paikalliset viranomaiset tekevät yhdessä töitä maan ulkoministeriön kanssa ilmoittaakseen asiasta maihin, joista uhrit olivat kotoisin.

Facebook-sivulla, johon on koottu listaa kadonneiksi ilmoitetuista, on myös suomalainen nimi. Suomen ulkoministeriön mukaan Los Angelesin pääkonsulaatti selvittää yhä asiaa ja on yhteydessä amerikkalaisviranomaisiin.

Uhreista kahdeksan on tähän mennessä tunnistettu sormenjälkien perusteella. He ovat 17–35-vuotiaita.

Tulipalo tuhosi lauantaina Oaklandissa kaksikerroksisen varastorakennuksen, jossa oli palon syttymisaikaan elektronisen musiikin tapahtuma. Tapahtumassa oli 50–100 osallistujaa. Se järjestettiin ilman lupaa.

