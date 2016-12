Egyptin Kairossa koptikirkon sisällä tapahtuneessa räjähdyksessä on Suomen Kairon-suurlähetystön edustuston päällikön sijaisen Petri Hautaniemen mukaan kuollut 22 ja haavoittunut 56 ihmistä.

Ensi tietojen mukaan räjähdyksessä ei olisi kuollut ulkomaalaisia.

Hautaniemi kertoo, että paikallisen median mukaan räjähdys johtuisi pommista.

– Siellä on ollut jumalanpalvelus. Kirkko on aina sunnuntaisin täynnä, koska se on koptien merkittävin jumalanpalveluskirkko, Hautaniemi kertoo Lännen Medialle.

Vielä ei tiedetä mitään siitä, mikä taho räjähdyksen takana mahdollisesti on.

Paikallisten kollegoidensa kanssa asiasta keskustellut Hautaniemi kuvaa, että ihmiset ovat surullisia räjähdyksen takia. Itse hän on seurannut tilannetta toimistolta käsin eikä ole käynyt räjähdyspaikalla.

Räjähdys oli Hautaniemen mukaan verrattain odottamaton.

– Kyllä se on täällä iso juttu. Täällä ei ole ollut siviileihin kohdistuneita iskuja moneen kuukauteen. Lähinnä iskuja on ollut Pohjois-Siinailla poliiseja ja armeijaa vastaan, hän sanoo.

Suomen suurlähetystö sijaitsee Kairossa kaupungin keskellä. Räjähdyspaikalle on lähetystöltä muutamia kilometriä. Hautaniemen mukaan liikenne toimii toistaiseksi ainakin keskustassa.

– Tänäänhän täällä on juhlapäivä, kun on profeetta Muhammedin syntymäpäivä. On paitsi koptien sunnuntai, myös kansallinen vapaapäivä. Liikenne ei ole raskas muutenkaan.

LAURA MYLLYMÄKI/LÄNNEN MEDIA