Amerikkalainen joukkomurhaaja Charles Manson, 82, on viety sairaalaan heikossa kunnossa, kertovat amerikkalaiset tiedotusvälineet. Mansonilla on sisäistä verenvuotoa ja hänet pitäisi leikata, mutta lääkärien mukaan hänen kuntonsa on liian heikko, kertoi TMZ -verkkosivusto.