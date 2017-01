"Tunnelma on tosi positiivinen, iloinen ja hyväntuulinen", kuvaili STT:n toimittaja Maria Annala marssin aluksi. LEHTIKUVA/AFP

Washingtonissa naisten marssille saattaa tulla jopa puoli miljoonaa ihmistä, arvioivat järjestäjät. Washingtonin metron matkustajamäärä on tänään ollut liki puolet korkeampi kuin eilen presidentti Donald Trumpin virkaanastujaispäivänä, kertovat liikenneviranomaiset.

– Väkeä on täällä tosiaan niin paljon, että väkijoukkoon on vaarassa eksyä aivan täysin. Mielenosoitukseen tulleilla on kuitenkin iloinen ja lämmin fiilis. Ihmiset ovat tulleet tänne perheineen ja ystävineen, kertoo paikalla oleva STT:n toimittaja Maria Annala.

Susan Staley, 60, ei ole koskaan elämässään osallistunut mielenosoitukseen – ennen kuin tänään. Nyt hän istui bussissa 17 tuntia vain osallistuakseen protestimarssiin Trumpia vastaan.

Hän pitää uutta presidenttiä pelottavana diktaattorina, joka uhkailee jokaista vastaansa nousevaa ihmistä ja pyrkii vaientamaan lehdistön.

– Katso, miten paljon ihmisiä on tullut paikalle. Olemme näin yhtenäisiä.

Vaaleanpunaisten kissankorvapipojen koristama väkijoukko ympärillä levittyy niin laajalle, ettei ihmisten määrää edes käsitä.

Marssia varten kudotut kissankorvapipot viittaavat vaalikampanjan aikana julkisuuteen tulleeseen nauhoitukseen, jossa Trump kehuskeli "tarttuvansa naisia pillusta" lupaa kyselemättä. Hänen käyttämänsä sana "pussy" tarkoittaa sekä naisen sukuelintä että kissimirriä.

Bostonilainen 16-vuotias Julia Gilbert marssii viestittääkseen presidentille, etteivät naisia halveksivat puheet käy päinsä.

– Hän tekee vihasta hyväksyttävää, eikä se ole hyväksyttävää, hän sanoo.

Sama viesti on kuusivuotiaalla Zora Lafarguella, jonka kyltissä lukee "Presidentti Trump, olen hyvin pettynyt". Hänen äitinsä Sophie Lafargue kertoo tyttären valinneen tekstin itse.

Marssi New Yorkissa alkoi

Tänään marssitaan myös muun muassa New Yorkissa, jonne odotetaan saapuvan yli satatuhatta ihmistä. Mielenosoitus alkoi Dag Hammarskjöld Plazan edestä ja päättyy Trump Towerin lähelle.

Mielenosoituksen aloituspaikkaa lähestyvä, New Yorkissa asuva tutkija Outi Kuittinen kertoi STT:lle puhelimitse, että ydinkeskustassa useita katuja on suljettu ja poliisi vartioi risteyksiä. Monet paikalle saapuvista ovat pukeutuneet vaaleanpunaisiin kissankorvapipoihin ja kantavat julisteita, joissa kritisoidaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin naisia alentavia puheita.

– Olen noin viiden korttelin päässä marssin alkamispaikasta, ja mielenosoittajien äänet kaikuvat tänne asti. Liikkeellä on todella paljon ihmisiä, marssin aloituspaikalle on järjetön tunku, Kuittinen sanoi.

Kaikkien ihmisten kunnioittaminen ja tasa-arvo ovat mielenosoittajien pääviesti, mutta heillä on uudelle presidentilleen paljon muutakin sanottavaa.

Tämä osa amerikkalaisista haluaa toimia ilmastonmuutosta vastaan, toivottaa maahanmuuttajat tervetulleiksi ja edistää sateenkaarikansan oikeuksia.

Marsseja eri puolilla maailmaa

Sadattuhannet ihmiset ovat protestoineet Trumpin naisia alentavia puheita vastaan eri puolilla maailmaa.

Lontoossa noin 100 000 ihmistä osoitti mieltään marssien Yhdysvaltain suurlähetystön edestä Trafalgar Squarelle. Mielenosoittajien joukossa oli useiden ammattiliittojen ja feministiryhmien edustajia sekä Lontoon pormestari Sadiq Khan. Lontoon lisäksi Trumpin naisia alentavia puheita vastaan osoitettiin mieltä yhdeksässä muussa kaupungissa Britanniassa.

Pariisissa yli 2 000 ihmistä kokoontui Eiffel-tornin lähelle osoittamaan mieltään Trumpin naisia koskevia puheita vastaan. Myös Barcelonassa, Roomassa, Budapestissa, Prahassa, Amsterdamissa ja Genevessä marssittiin.

Berliinissä sadat osoittivat mieltään Yhdysvaltain suurlähetystön edessä huutaen iskulausetta "ei vihaa, ei pelkoa, maahanmuuttajat ovat tänne tervetulleita".

Irakin kurdialueen pääkaupungissa Erbilissä noin 40 naista kantoi julisteita, joissa muistutettiin naisten oikeuksien olevan ihmisoikeuksia.

Solidaarisuusmarsseja järjestettiin myös Kanadan Torontossa, Montrealissa ja Vancouverissa sekä Etelä-Afrikassa, Australiassa ja Uudessa Seelannissa.

Myös Helsingissä arviolta 300–400 ihmistä marssi ihmisoikeuksien puolesta.

STT