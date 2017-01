Keski-Italiassa useita ihmisiä on kuollut, kun hotelli jäi lumivyöryn alle eilisten maanjäristysten jälkeen. Asiasta kertoi poliisin edustaja paikallismedialle.

Rigapiano-hotellissa Gran Sasso -vuoren rinteellä on ollut ainakin 20 vierasta ja seitsemän työntekijää. Vieraita on Italiasta mutta myös Sveitsistä ja Saksasta, kertoo italialaislehti Il Centro. Kaksi ihmistä on pelastautunut suojautumalla autoon hotellin ulkopuolella. Hotellin sisältä pelastajat eivät ole havainneet elonmerkkejä.

Hotellin katto on osittain romahtanut. Il Centro kertoo hotellin siirtyneen lumivyöryn takia jopa kymmenen metriä.

Pelastajien on ollut vaikea päästä auttamaan ihmisiä, koska tiet ovat olleet tukossa runsaan lumen takia. Pelastajat pääsivät perille hiihtäen vasta aamuyöllä.

Keski-Italiaa ravisutti eilen ainakin neljä maanjäristystä, joiden voimakkuus oli yli 5.

Tuhoisat maanjäristykset ovat piinanneet aluetta viime vuosina. Amatricen kaupungissa kuoli elokuussa lähes 300 ihmistä voimakkaan maanjäristyksen jälkeen. Vuonna 2009 maanjäristys tappoi L'Aquilan kaupungissa myös noin 300 ihmistä.

