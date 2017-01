Kestävän kehityksen edistämissäätiön johtajan Raimondo Orsinin mukaan Italia on ristiriitainen maa, jossa on samaan aikaan suuria ongelmia ja suuria menestystarinoita. LEHTIKUVA / JENNI MERONEN

– Kuva on vääristynyt. Esimerkiksi Napolin roskakaaos on oikeasti ongelma, mutta Italiasta tuleville negatiivisille ympäristöuutisille annetaan paljon enemmän painoarvoa kuin positiivisille, kertoo Kestävän kehityksen edistämissäätiön johtaja Raimondo Orsini STT:lle Roomassa.

Todellisuudessa Italia johtaa Euroopan suuria maita monella saralla, kertoo säätiön vuoden 2016 raportti vihreän talouden tilasta Italiassa. Raportissa tarkasteltiin vihreää taloutta 16 eri indikaattorin avulla.

Italiaa, Saksaa, Ranskaa ja Iso-Britannia vertailevassa raportissa Italia vei voiton uusiutuvan energian osuudessa energiankulutuksesta, ongelmajätteiden kierrätyksessä, kuljetusalan päästöissä henkilöä kohden ja laatusertifioiduissa elintarvikkeissa. Italia myös sai kokonaispistemäärällään koko raportin ykkössijan.

Italialaiskeksintö mullistaa junanraiteet

Yksi Italian vihreän talouden edelläkävijäyrityksistä on sisilialaisen Giovanni De Lisin perustama yritys GreenRail . Se kehittelee osittain vanhoista autonrenkaista ja jätemuovista valmistettavia, rautatien pohjalle asennettavia ratapölkkyjä. Niiden edistyneemmät mallit voivat tuottaa aurinkopaneelin avulla sähköä tai lähettää reaaliaikaista tietoa radan tilasta. Keksintö aiotaan saada myyntiin vuonna 2018.

– Tähtäämme kansainvälisille markkinoille. Kiinnostusta on osoitettu viideltä mantereelta, GreenRailin varatoimitusjohtaja Lorenzo Alessi kertoo Roomassa.

Startup-yritys on voittanut useita palkintoja, ja se on saanut yli kolmen miljoonan euron EU-rahoituksen. Napolin roskakasat eivät ole haitanneet nousukiitoa, sillä Italiaa pidetään Euroopan rautatieteollisuuden johtomaana. Lisäksi italialaisten luovuus on maailmankuulua.

– Meidän eri puolille maailmaa tekemiemme matkojen perusteella käsitys Italiasta on paljon enemmän kuin vain positiivinen. On kuin olisimme kaikki Leonardo Da Vinceja, Alessi sanoo.

Saavutuksista ei osata kertoa

Vaikka yksittäiset yritykset myyvät tuotteitaan menestyneesti ulkomaille, Orsinin mukaan Italian yleinen huono maine ympäristöasioissa aiheuttaa uskottavuusongelman. Maa kokonaisuudessaan ei ole houkutteleva sijoittajien tai ekologisia arvoja arvostavien matkailijoiden silmissä.

Huono maine on Orsinkin mukaan italialaisten omaa syytä, sillä kyse on kommunikaatio-ongelmasta. Ulkomaille kerrotaan mielellään paikallisista menestystarinoista, mutta koko maan kattava kansallisylpeys puuttuu.

Lisäksi ongelma on poliittinen. Edes Matteo Renzin nuorekas hallitus ei ottanut vihreää taloutta sydämenasiakseen. Sen seurauksena Italia ei ole etunenässä tekemässä alaa koskevia päätöksiä Euroopassa.

– Yritykset ja kansalaiset ovat kuitenkin selvästi ymmärtäneet vihreän talouden arvon esimerkiksi talouskasvulle ja työllisyydelle, Orsini sanoo.

