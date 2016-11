Itävalta lähetti torstaina 60 sotilasta Unkariin auttamaan Serbian rajan valvonnassa. Itävallan puolustusministeriön mukaan sotilailla ei ole aseita, vaan he ovat pioneereja, jotka auttavat teiden rakentamisessa ja liikennejärjestelyissä.

Itävallan puolustusministerin mukaan sotilaiden lähettämisen syynä on se, että EU:n ja Turkin välinen pakolaissopimus on rakoilemassa.

– On olemassa tietty aikaikkuna, jonka aikana meidän on organisoiduttava, ennen kuin sopimus romahtaa. EU-maiden on aika tunnustaa tilanne ja olla valmiita toimimaan, neuvoi Itävallan puolustusministeri Hans Peter Doskozil.

EU:n ja Turkin sopimuksen mukaan Turkki ottaa Kreikasta EU-maihin halajavia pakolaisia ja lähettää Turkista Syyrian pakolaisia unionin alueelle.

Korjattu uutista klo 18.05: kyse Serbian rajan valvonnasta, ei Slovenian. Lisäksi kyse on Itävallan puolustusministeriöstä, ei Australian.

STT