Irakin hallituksen joukon onnistuivat tiistaina murtautumaan Mosuliin kahden viikon hyökkäyksen jälkeen.

"Katkeraan loppuun asti"

Hassan Hassan, joka on toinen Isis: Inside the Army of Terror -kirjan kirjoittajista, kirjoitti Twitterissä, että kyseessä on ensimmäinen kerta, kun äärijärjestön johtaja käskee taistelijoita olemaan vetäytymättä taistelusta. Hassan Hassanin mukaan viestistä voi päätellä, että Isis on valmistautunut taistelemaan Mosulissa.

– Se tarkoittaa, että ryhmä on valmistautunut hyvin taisteluun. Sävy olisi muuten varovaisempi, Hassan Hassan kirjoittaa.

Hassan Hassan kirjoitti New York Timesissa julkaistussa analyysissaan viime viikolla, ettei ole epäilystäkään siitä, miten Isis toimisi, jos Irakin joukot työntyisivät Mosuliin vallatakseen sen, kuten ne tiistaina tekivät.

– Se taistelee katkeraan loppuun asti puolustaakseen sen tunnetuinta ja symbolisinta linnaketta.

Miljoonakaupunki Mosul on suurin Isisin hallussa oleva kaupunki. Kaupunki on ääriliikkeelle arvokas, sillä Isis-johtaja Abu Bakr al-Baghdadi julisti Irakin ja Syyrian alueella sijaitsevan kalifaatin perustetuksi juuri Mosulissa kaksi vuotta sitten, kun Isis oli vallannut kaupungin salamahyökkäyksellä.

Mosulissa arvioidaan olevan 3 000–7 000 Isis-taistelijaa. Taisteluiden odotetaan ajavan pakoon jopa miljoona siviiliä. Toistaiseksi alueelta on päässyt poistumaan vasta noin 18 000 ihmistä. Isisin epäillään käyttävän siviilejä ihmiskilpinä.

STT